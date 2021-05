Palermo, studenti dell’IC Falcone protagonisti di un docufilm

PALERMO – Si è concluso questa mattina il corso di giornalismo e di audiovisivo nell’ambito del progetto ‘Cinema in classe!’ all’istituto comprensivo ‘Giovanni Falcone’ di Palermo, che ha visto un gruppo di alunni protagonisti assoluti nella realizzazione di un docu-film. Il percorso, voluto dalla dirigente scolastica Daniela Lo Verde, in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire e l’Istituto di Ortofonologia di Roma, ha coinvolto due classi di prima e seconda media con una serie di incontri, iniziati online e proseguiti in presenza.

I ragazzi della scuola ubicata nel quartiere San Filippo Neri, meglio noto come Zen (Zona Espansione Nord), hanno raccontato i luoghi in cui vivono, i loro sogni e le aspettative attraverso la telecamera, realizzando un cortometraggio, guidati dai registi e docenti dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma, Alessio e Simone Saglio. Obiettivo del progetto, è stato quello di contribuire a un percorso di crescita educativa e personale, attraverso l’esperienza diretta del cinema, suscitando entusiasmo, fornendo stimoli e motivazioni:

“Il nostro istituto– spiega la dirigente scolastica Daniela Lo Verde- si trova in una periferia isolata fisicamente e socialmente. Manca soprattutto la possibilità di confronto con l’esterno, nessun altro cittadino palermitano ha motivo di venire allo Zen e i nostri alunni, difficilmente, si spostano altrove”. “Sentiamo fortemente il dovere di dare più stimoli possibili ai bambini- aggiunge la dirigente- qui non esiste un cinema, un teatro, un’edicola. L’approccio ad un libro, ad un film, ad uno spettacolo teatrale è il soddisfacimento di un bisogno primario, motivo per cui aderiamo a più bandi possibili per la migliore crescita possibile dei bambini, stimolandoli, inoltre, a scoprire i loro talenti”. “Abbiamo scelto per loro l’esperienza di girare un film– continua la preside- perché ha molteplici valori aggiunti, un aumento di autostima, l’affiancamento a professionisti che non conoscono in prima persona e con cui hanno l’opportunità di interagire e di mettersi in gioco”.

Con la conoscenza diretta della videocamera, i ragazzi hanno partecipato a tutte le fasi del percorso formativo e produttivo, interpretando i ruoli di una troupe cinematografica ed avendo come set gli spazi della scuola. “La scuola è la tua casa” è lo slogan del ‘Falcone’: “Negli anni- conclude la preside Lo Verde– l’istituto è diventato un punto di riferimento per il quartiere. Siamo attenti ai bisogni degli alunni e cerchiamo di essere da supporto ai loro genitori. Da parte nostra c’è l’impegno di tenere la scuola aperta il più a lungo possibile con attività extra didattiche. I bambini restano a scuola anche a giocare al campo di calcetto, realizzato l’estate scorsa grazie ai giocatori del Palermo, che hanno devoluto parte del loro premio di produzione. Avere questo campo, per noi, è una vittoria”.