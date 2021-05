Uomini e donne, la scelta di Massimiliano. Eugenia prossima tronista?

Abbracci, baci in “maschera” e gli immancabili petali. Massimiliano ha fatto la sua scelta. Nella puntata di Uomini e Donne del 13 maggio si è conclusa la storia tra il tronista e le sue corteggiatrici, Eugenia e Vanessa. La scelta di Massimiliano Come intuito da tutti, Massimiliano ha preferito Vanessa, che ovviamente ha detto sì. I due si sono lasciati andare ad un tenero abbraccio e a qualche bacio, rigorosamente in mascherina, per poi lasciare in lacrime (di gioia) lo studio. Eugenia prossima tronista? Prima di compiere la sua scelta, Massimilano ha dovuto comunicare la decisione a Eugenia. E lei non l’ha presa molto bene. Per tranquillizzarla è intervenuta Maria De Filippi, che ha cercato di alleggerire il suo umore facendole capire che la vita va avanti e di pensare ai momenti belli che ha vissuto negli ultimi due mesi. Ma adesso la domanda è: Eugenia sarà la prossima tronista? Ovviamente ancora non è dato sapere, ma non è escluso che se la ragazza non troverà l’amore questa estate, probabilmente la vedremo sul trono di Uomini e Donne a settembre. Una possibilità non troppo remota, visto anche il passato del programma.