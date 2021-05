La mia amica crede negli spiriti e nel satanismo. Cosa posso fare?…

Cari esperti,

vi chiedo un parere e un aiuto.

La mia amica crede negli spiriti e nel satanismo e mi dice che potrei anche io interessarmi all’argomento.

A me la cosa mette curiosità ma ho molta paura.

Ho paura che andare a fondo su queste cose possa portare sfortuna o comunque sono argomenti pericolosi.

Non voglio però passare per quella che ha paura e che è ancora troppo piccola. L’amica che abbiamo in comune spesso vede gli stessi film o le serie TV che vede anche questa amica e quando ne parlano io mi sento fuori posto. Cosa posso fare? posso vedere alcune cose ma non tutte, non ce la faccio.

Grazie Mila

Cara Mila,

succede spesso che in amicizia nel corso del tempo possano nascere interessi diversi, lontani e che questo possa portare a sentirsi non del tutto partecipi della vita dell’altro, come se non si riuscisse a empatizzare con l’altro proprio perché c’è una divergenza tra interessi e attività.

Comprendiamo quindi il tuo sentirti fuori posto, quando le tue amiche parlano di argomenti per te estranei e che percepisci come pericolosi; questo non significa però che non si possa continuare a nutrire affetto reciproco o che non si possano condividere altre cose insieme.

Crediamo che tu non debba sentirti costretta ad avvicinarti a loro interessandoti a questi temi, vedendo gli stessi film o serie TV, anzi devi rispettare il tuo sentire; se senti che non fa per te, fai bene a non desistere, anche perché rischieresti di forzarti solo per sentirti inclusa.

Non si tratta di essere troppo piccoli o paurosi, ognuno può approfondire argomenti diversi e se senti che per te tutto ciò non è nutriente e non è spunto di crescita, devi continuare a dar valore e ascolto alle tue emozioni.

Quando sei con loro potresti provare a proporre anche tu qualche novità o tema da discutere insieme, oppure potreste condividere delle attività insieme, anche all’aria aperta adesso che il tempo si fa più bello, che possano fare un pò da collante tra di voi.

Se vuoi facci sapere cosa ne pensi.

Un caro saluto!