VIDEO| Eurovision 2021, la prima prova dei Måneskin è una bomba!

ROMA – Preparatevi a scatenarvi perché i Måneskin sono pronti a far tremare la Ahoy Arena di Rotterdam durante la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma il 22 maggio. I ragazzi, come avevamo raccontato qualche giorno fa (QUI l’articolo), sono arrivati nella città per preparasi alla gara. Oggi le prime prove e dal breve video che è arrivato online si può intuire come Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stiano cercando di creare la performance perfetta di “Zitti e buoni”.

Ecco la clip ↓

L’appuntamento con la finale dell’Eurovision è su Rai 1 a partire dalle 20.35, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.