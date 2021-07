Emis Killa torna sulle scene musicali con ‘Keta Music vol. 3’

Erano in tanti ad aspettare l’annuncio che finalmente è arrivato: presto sarà disponibile ‘Keta Music vol. 3’ di Emis Killa. Il nuovo lavoro, disponibile dal 23 luglio, è già in presave e preorder.



La pubblicazione dell’album è stata anticipata da ledwall comparsi negli ultimi giorni a Milano, si tratta del terzo capitolo del progetto discografico ‘Keta Music’, che nel 2009 ha presentato il rapper sulla scena musicale italiana, divenuto oggi un vero e proprio cult per gli appassionati del genere, seguito dall’uscita di “Keta Music vol. 2” nel 2015.

Ritorno da solista per Emis Killa

La cover di ‘Keta Music vol. 3′, replica un celebre scatto di Mike Tyson con la sua tigre bianca del Bengala Kenya, che ha vissuto con il pugile per più di 16 anni. Emis Killa torna con un progetto solista dopo il successo dell’album “17” con Jake la Furia, uscito a settembre 2020, certificato disco di platino, e completato dal repack “17 – Dark Edition”, uscito lo scorso 26 febbraio.