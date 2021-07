CampusBand torna a premiare i giovani talenti: a Milano la finale

Arriva alle battute finali ‘CampusBand Musica & Matematica’, il concorso dedicato agli studenti amanti della musica che quest’anno è alla sua quarta edizione.

I finalisti

Venerdì 16 luglio la finalissima, in scena a partire dalle 21 al Castello Sforzesco di Milano. Come sempre a contendersi la vittoria ci saranno 4 talenti nella categoria ‘Gruppi’, 4 nella categoria ‘Cantautori’ e 4 in quella ‘Interpreti’.

Per la prima i finalisti sono: i Nemesis, i Kp, I Lamed e i Maggio. Per la seconda Anna Cattaneo, Alessia Giachetto, Fabrizio Tufarelli e Camilla Nannicini. Per la terza Gianmarco Gridelli, Gaetano Moragas, Guendalina Edvige Artuso e Arianna Petruzzi. I concorrenti saranno valutati da una commissione di esperti, composta, oltre al direttore artistico Mario Lavezzi, da ‘addetti ai lavori’ tra cui: Simone Palmieri, speaker di Radio Zeta, Titti Quaggia, responsabile dei rapporti istituzionali della Nazionale italiana cantanti, Claudio Ferrante, presidente e fondatore di Artist First. A loro si aggiunge una giuria popolare composta da 15 persone scelte tra il pubblico presente.

I premi

Anche quest’anno il vincitore avrà diritto ad un contratto con un’etichetta discografica per pubblicare un brano inedito, con il relativo videoclip. Due borse di studio saranno assegnate a ciascun vincitore delle categorie dalle quali non è uscito il vincitore assoluto: la prima per frequentare un corso al Centro europeo di Tuscolano di Mogiol e la seconda da utilizzare presso il Centro professione musica di Milano di Franco Mussida. Radio Zeta valuterà la messa in onda del brano inedito del vincitore.

Inoltre, saranno sviluppate una serie d’iniziative pubblicitarie per promuovere il vincitore e il relativo singolo pubblicato.

Insieme ai finalisti sul palco saliranno come ospiti: Tecla Insolia e Mario Lavezzi con Cristina di Pietro e Alessandro Governatore. Presenterà la serata Diego Zappone, speaker di Radio Zeta.