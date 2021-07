Romics, torna a Roma il Festival del fumetto

ROMA – Torna nella capitale il grande evento internazionale dedicato al fumetto, all’animazione, ai games. Dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fiera Roma si rinnova l’appuntamento con il Romics.

La 27esima edizione del Romics

La numero 27 sarà un’edizione speciale, un grande reboot: tra i padiglioni ci sarà la possibilità di immergersi in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore. E ancora, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent.

In una prospettiva proiettata al futuro, un’occasione unica per celebrare insieme i primi vent’anni di Romics: nata proprio nell’autunno del 2001, oggi accoglie per ben due volte l’anno i professionisti del settore, gli appassionati, il suo splendido pubblico che da sempre segue con passione e calore l’evolversi della manifestazione. Romics ha fotografato e portato al suo pubblico un ventennio che ha visto profondi cambiamenti nei mondi del fumetto, del cinema e dei games, con la rivoluzione del digitale e delle nuove piattaforme: una prospettiva sempre più trasversale che vede dialogare i mondi della creatività in modo sempre più fitto e sorprendente in una interconnessione continua. In ogni edizione a Romics l’occasione per immergersi a pieno in questo straordinario work in progress dei linguaggi dell’immaginario.