Bella Hadid ha ritrovato l’amore: il nuovo fidanzato è Marc Kalman

ROMA – Bella Hadid non è più single. Dopo la fine della relazione con il cantante The Weeknd, la supermodella ha trovato un nuovo amore.

Con un post su Instagram ha ufficializzato la sua relazione con Marc Kalman, famoso art director che per anni ha lavorato con Travis Scott.

(Sfoglia la gallery Instagram per la foto di Bella Hadid con Marc Kalman)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

Bella Hadid e Marc Kalman

La storia tra Bella Hadid e Marc Kalman era venuta allo scoperto a inizio giugno, quando il Daily Mail ha pubblicato un video della modella a pranzo con l’uomo. Fino a quel momento, la loro relazione era assolutamente top secret. Da allora i rumors hanno iniziato a circolare con sempre più insistenza, fino al post su Instagram di bella che ha tolto ogni dubbio.

Sembra che la nuova coppia si sia formata già a inizio anno.