Ho smesso di assumere cocaina ma ora sono seguito da uno psichiatra…

Cari Esperti, ho smesso di assumere cocaina da quasi due anni e sono seguito a livello farmacologico da uno psichiatra. Ho sempre però continuato a bere e a fumare le canne. In realtà i farmaci mi stanno aiutando poco perché non riesco a risolvere fino in fondo il mio disagio e sinceramente non mi sembra che la mia situazione sia cambiata più di tanto. Secondo voi cosa potrei fare? Mi sento in colpa con me stesso e molte volte penso che l’unica via di uscita sia farla finita e basta.

Anonimo

Caro Anonimo,

comprendiamo lo stato d’animo che puoi provare adesso nel sentire di non aver risolto del tutto e definitivamente questo disagio; purtroppo l’utilizzo massiccio di sostanze come la cocaina, la cannabis o l’alcol possono avere a volte ripercussioni durature su chi ne fa utilizzo, incidendo sulla sfera fisica, emotiva, cognitiva e sociale.

Sentirsi in colpa, sentire di aver sbagliato, sentire di non farcela possono essere sentimenti naturalmente collegati a questa situazione di stallo ma è importante anche puntare sulle risorse che hai attivato come la possibilità di chiedere aiuto, di metterti in discussione e interrompere questo legame dipendente da sostanze.

Non sappiamo se tu sia seguito in un contesto individuale, di gruppo, ma la psicoterapia potrebbe essere una parte della cura fondamentale oltre alla cura farmacologica; i due approcci sarebbero imprescindibili e insieme possono contribuire nel processo di guarigione.

Dalle tue parole capiamo che non sei contento di questa situazione, che hai voglia di farcela, di venirne a capo e sentire di aver fatto un vero e proprio cambiamento, di riscattare la tua situazione.

Per questo ti diciamo di non mollare!

Insisti e se senti che il percorso che fai non sta dando tutti i risultati sperati, prova a parlarne con il tuo psichiatra ed eventualmente intensificare il percorso con un approccio psicoterapico mirato.

Non abbatterti, comprendiamo non sia semplice attraversare questo momento in cui non vedi progressi, ma ricorda che con costanza e fiducia in quello che stai facendo per migliorare le cose sarà possibile vedere i risultati.

Se ne senti il bisogno torna a scriverci, noi ci siamo.

Un caro saluto!