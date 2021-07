Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!, Mike e Sulley scoprono il potere della risata

Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! (Monsters at Work, questo il titolo originale): due parole ‘IRRESISTIBILMENTE PERFETTO’. Non è un caso perché a crearlo è stato Pete Docter, e lui certamente non ha bisogno di presentazioni. Il progetto televisivo – sviluppato da Bobs Gannaway e disponibile sul catalogo di Disney+ – è molto di più di una serie spin-off, ma è uno strepitoso sequel di un capolavoro uscito nel 2001. Stiamo parlando di Monsters & Co. Gli episodi, infatti, prendono il via il giorno dopo che la centrale elettrica della Monsters & Co. ha iniziato a raccogliere le risate dei bambini per alimentare la città di Monstropolis, anziché i soliti spaventi che hanno ‘animato’ la pellicola Disney Pixar di Docter. Sono stati i nostri amatissimi Mike Wazowski e Sulley, ora manager dell’azienza, a scoprire che le risate generano dieci volte più energia delle urla (impossibile non ricollegarsi alla realtà che viviamo). A dare nuovamente vita ai due iconici personaggi saranno infatti ancora Billy Crystal e John Goodman. A dare nuovamente la voce ai due iconici personaggi sono Billy Crystal e John Goodman. “Tornare a interpretare Mike? Una grande emozione. Credo che lui sia il mio personaggio preferito in assoluto“, ha detto Crystal in occasione della presentazione virtuale della serie. “La sceneggiatura è davvero bella e l’animazione è di altissima qualità“, ha aggiunto Goodman, che ha concluso: “Tornare nel ruolo di Sulley è stato come indossare una vecchia giacca o un capo preferito. Si adatta così bene ed è la sartoria che fa la differenza ed è fantastico che sia la Pixar sappia fare il sarto”.

Tra le novità anche nuovi personaggi. La serie segue la storia di Tylor Tuskmon, doppiato da Ben Feldman, un giovane mostro impaziente che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda quanto lo è invece ridere. Dopo che Tylor viene temporaneamente riassegnato al MIFT, la squadra di tecnici manutentori, deve lavorare al fianco di un mal assortito gruppo di meccanici mentre si prefigge di diventare un Giullare. “È stato ‘terribile’ unirsi al cast. Ho avuto la sensazione di entrare nella stanza sbagliata“, ha detto scherzando Feldman, il quale si è detto innamorato di questo show. Nel gruppo delle new entry anche Mindy Kailing e Henry Winkler che doppiano rispettivamente Val Little e Fritz.

La serie è una celebrazione del potere della risata, un qualcosa di cui abbiamo bisogno sempre ma oggi più che mai. “Credo che il pubblico sia un po’ stanco di storie tristi e serie. Questo è un periodo storico perfetto per parlare di quanto sia importante unire la gente con le risate e la commedia. La missione di questo show è proprio questa“, ha sottolineato Feldman. “Inoltre, credo che sia bello anche il fatto che le famiglie possano vederlo insieme. È qualcosa che ti fa evadere perché è un magnifico mondo immaginato. Prendetevi una vacanza e andateci“, ha aggiunto Goodman.

