VIDEO | ‘NDA’ è il nuovo singolo di Billie Eilish fuori oggi

E’ fuori da oggi il nuovo singolo di Billie Eilish ‘NDA’. Il brano anticipa il nuovo album ‘Happier than ever’, già disponibile in presave e preorder, in arrivo il 30 luglio. Ad accompagnare ‘NDA’ è anche il video ufficiale diretto dalla cantautrice. Qui, 25 stuntmen professionisti girano attorno a Billie ad alta velocità in una notte completamente nera. Il video è stato girato in presa diretta senza altri stunt o effetti per le auto.

Billie Eilish, la tracklist di ‘Happier than ever’

‘Happier than ever’ – che come il disco di debutto è stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello FINNEAS a Los Angeles – conterrà 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati “Therefore I Am” (certificato Oro in Italia), “my future” e il precedente inedito “Your Power”. Questa la tracklist completa:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

Dopo il lancio del disco, Billie si prepara per L’Happier Than Ever, The World Tour previsto per il prossimo anno è andato sold out in pochi giorni. Il tour prenderà il via il 3 febbraio 2022 da New Orleans per poi proseguire con 32 date in Nord America ed altre 18 nelle arene europee a partire dal 3 giugno.



La 7 volte vincitrice di Grammy e di numerosi altri premi, ha confermato la sua collaborazione con REVERB, partner legato alla sostenibilità, e in ogni data del tour porterà avanti la sua attività di divulgazione per il clima. Ma non solo, per ridurre le emissioni create dal tour, supporterà iniziative volte a eliminare i gas serra prodotti così da poter non solo compensare ma anche eliminare un numero maggiore di emissioni di quelle create dal tour.