vi scrivo per avere un consiglio su una situazione che non mi fa stare tranquilla. Ho un fratello di 16 anni che da qualche tempo vedo strano, troppo preso dagli amici, a casa è sempre scontroso, anche con me. So che qualche suo amico si fa le canne e ho paura che anche lui ne faccia uso e non so come fare. Non so se essere diretta o se aspettare…secondo voi?

S., 22 anni

Cara S.,

comprendiamo la tua preoccupazione e sapere che qualche amico di tuo fratello fa uso di cannabis non ti aiuta; è solo il cambio di atteggiamento che ti fa pensare questo o hai visto o notato altro che possa far pensare all’utilizzo di sostanze? I comportamenti insoliti di tuo fratello potrebbero però derivare anche da altro vista l’età. L’adolescenza è una tappa evolutiva importante durante la quale i ragazzi iniziano a prendere le distanze dalla famiglia per cercare una propria identità. Il gruppo di amici diventa la “nuova famiglia” nella quale cercare consenso e riconoscimento. Crediamo sia importante, quindi, non trarre conclusioni affrettate, ma cercare un confronto con lui per capire qual è realmente la situazione ed esprimere le tue preoccupazioni.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e se ti va torna a scrivere per farci sapere come vanno le cose.

