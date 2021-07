The Witcher: svelata la data di uscita della seconda stagione

Ieri, durante il WitcherCon, il primo evento virtuale di Netflix e CD Projekt Red dedicato ai fan e all’universo di The Witcher, Netflix ha annunciato che la seconda stagione di The Witcher sarà disponibile su Netflix da venerdì 17 dicembre 2021. L’attesissima notizia è stata annunciata durante il panel “Carte del Destino del WitcherCon, insieme ai membri del cast Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa e Paul Bullion, e alla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich. In questo annuncio a sorpresa è stato svelato anche il teaser art della seconda stagione, con Geralt di Rivia (Henry Cavill) e Ciri, la principessa di Cintra (Freya Allan), che ha segnato solo l’inizio di ciò che deve ancora essere annunciato durante il WitcherCon.

Sulle pagine Twitter e YouTube di The Witcher è possibile trovare tutte le ultime notizie sulla WitcherCon in tempo reale.

LA STORIA

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

LA SECONDA STAGIONE

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.