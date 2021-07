Coloratissimi e totalmente sostenibili: ecco gli impermeabili CDC_STUDIO

Showcase ad Altaroma, presenta la sua prima collezione “JOYFUL”. Roma – Impermeabili coloratissimi perché anche sotto la pioggia ci vuole buon umore! È’ questo lo spirito di CDC_STUDIO che, negli spazi diadpresenta la sua prima collezione

Ultraleggeri, idrorepellenti, antivento e molto resistenti, i capispalla disegnati e realizzati da Cristina di Carlo sono totalmente sostenibili. CDC_STUDIO è una startup nata in piena pandemia che porta a nuova vita materiali scartati in un processo di sartorialità rigorosamente made in Italy. Cristina ha pensato e brevettato un proprio tessuto – ‘CŌĒO’ – altamente innovativo e ricavato da plastiche riciclate, un tessuto diverso da tutti i materiali plastici riciclati esistenti perché deriva interamente da plastiche che hanno già esaurito il loro primo ciclo di utilizzo. “Vogliamo dare seguito a quello che è il futuro della moda: la sostenibilità – spiega Cristina di Carlo ai microfoni di Diregiovani – Abbiamo scelto colori sgargianti perché questa collezione è una rappresentazione della gioia di vivere”. Capispalla fucsia, giallo, azzurro, arancio sono solo alcune varianti di quella che per CDC_STUDIO è sola la prima di tante stagioni!