È dominio assoluto di ‘Mille’: il brano di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti in testa a tutte le classifiche

A quattro settimane dal debutto, “Mille”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, continua a dominare le classifiche Fimi/Gfk dei singoli più venduti e da due settimane è la canzone italiana più trasmessa in radio nella classifica airplay. Il singolo, prodotto da d.whale e certificato disco di platino ha già superato 53 milioni di stream audio/video, di cui 27 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell’estate.

IL VIDEO

Il video di “Mille”, ancora tra le prime posizioni delle tendenze su YouTube, e di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production, riproduce lo scenario tipico di una calda giornata d’estate negli anni ’60, in linea con la sonorità del singolo, tra bagni in piscina con le vistose cuffie colorate e i vestiti tipici del tempo, passerelle a bordo vasca e gossip dal parrucchiere. L’apparente tranquillità iniziale e la sensazione di relax trasmessa si tramuta gradualmente in una situazione di caos totale ma silenzioso, tanto che lo spettatore quasi non riesce a percepirlo, prima delle scene finali, confuso dalle espressioni statuarie dei protagonisti della clip, indifferenti a ciò che li circonda.

Nel ritornello Orietta Berti canta “labbra rosso Coca-Cola” e proprio l’iconica bevanda ha scelto il video di “Mille” per svelare in anteprima assoluta il nuovo design di Coca-Cola Zero Zuccheri, parte della nuova campagna di comunicazione.

LA COVER DEL BRANO

La cover del brano è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale.

“Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’, Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza. E poi c’è la speciale collaborazione con Francesco Vezzoli, un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano” – commenta Fedez.

ACHILLE LAURO

“Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!”, afferma Achille Lauro.