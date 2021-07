Chiellini afferra Saka ed è subito meme: ecco i più divertenti di Euro 2020

ROMA – Un minuto di silenzio per quei tifosi inglesi che dovranno andare a cancellare il tatuaggio della vittoria dell’Inghilterra alla finale di Euro 2020 contro l’Italia. Partita che sappiamo tutti come si è conclusa. Scaramanzia, questa sconosciuta… Bene, adesso che abbiamo ossequiosamente dedicato un pensiero a loro, concentriamoci sul nostro eroe nazionale, Re Giorgio Chiellini. Capitano della Nazionale, a quasi 37 anni è il più anziano giocatore azzurro a entrare in campo in una finale europea, dimostrando l’importanza dell’esperienza, che unita al suo talento, lo hanno reso l’uomo partita di Italia-Inghilterra.

Un vero trascinatore per la squadra di Mancini. In tutti i sensi.

Chiellini afferra Saka e diventa un meme

A pochi minuti al termine dei supplementari, un’azione pericolosa di Saka fa tremare i tifosi. Ed è qui che interviene Chiellini, disposto a tutto per evitare la fine del sogno azzurro. Il capitano della Nazionale compie un fallo piuttosto evidente, afferrando la maglia dell’avversario e facendolo cadere. Cartellino giallo per lui, ma il punteggio resta di parità. Il resto è storia.

Ovviamente, l’intervento di Chiellini non è passato inosservato. L’immagine di lui che strattona Saka rimarrà un ricordo indelebile di questi Europei, anche grazie alla valanga di meme che il web ha prontamente ideato, facendo sorridere in conferenza stampa anche Mancini e Vialli.

Leggi anche: L’Italia vince gli Europei e Immobile resta in mutande – VIDEO