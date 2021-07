VIDEO| Dalla Disney e Pixar arriva Red: quando crescere diventa un’impresa ‘bestiale’

I classici problemi dell’età adolescenziale e un segreto ingombrante e ‘bestiale’ da custodire sono al centro del nuovo film d’animazione Disney e Pixar Red (Turning Red). La pellicola è diretta e scritta da Domee Shi, che ci ha regalato l’acclamatissimo cortometraggio premio Oscar Bao. Il corto era incentrato sulla vita di una mamma che soffre per la lontananza dei suoi cari ma all’improvviso ha una nuova occasione per essere madre.

RED, LA STORIA

Red (dal 2022 al cinema) vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.

RED, IL TRAILER

RED, IL POSTER