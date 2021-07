“Rigiocare la finale” di Euro 2020: gli inglesi lanciano una petizione da migliaia di firme

Gli inglesi non l’hanno digerita benissimo la sconfitta nella finale di Euro 2020. Brucia ancora, per i calciatori e per i tifosi. Mentre il resto del Continente esalta e glorifica la vittoria della Nazionale Italiana, Oltremanica viene ritenuta immeritata e, addirittura, falsata.

C’è chi grida allo scandalo arbitrale, indirizzando ben cinque petizioni alla UEFA per far rigiocare la partita con “un arbitro non di parte”. Una in particolare sta raccogliendo migliaia di firme in pochissimo tempo.

I tifosi inglesi contestano soprattutto il fallo commesso da Chiellini su Saka allo scadere dei tempi regolamentari. Un intervento che l’arbitro Kuipers ha punito con un cartellino giallo e che, secondo l’accusa, avrebbe dovuto portare a un’espulsione.