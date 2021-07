Benji & Fede si sono detti “addio”. Il loro ultimo concerto resta on demand su LiveNow

L’amicizia continuerà ma a Verona è andata in scena la loro ultima volta sul palco insieme. Benji & Fede hanno salutato il loro pubblico con due speciali serate, l’11 e il 12 luglio. Quest’ultima è stata mandata in diretta streaming su LiveNow.

I due artisti, che l’anno scorso hanno deciso di continuare come solisti, hanno ripercorso i 10 anni che li hanno visti fianco a fianco. Una carriera in coppia costellata da successi: da “Moscow Mule” a “Tutto per una ragione”, passando per “Dove e quando” e “Buona fortuna”. Sul palco dell’Arena di Verona questi brani hanno trovato spazio in una lunga setlist che ha visto destreggiarsi Benjamin Mascolo e Federico Rossi anche con i loro pezzi da solisti. Nessuna tristezza, però, per la sepazione. Proprio per questo le due serate a Verona sono state più una festa e non sono mancati gli invitati. Accanto a Benji & Fede ci sono stati Annalisa, Bella Thorne, Shari, Merk & Kremont.

Come rivedere il concerto

Per chi se lo fosse perso o per chi volesse rivedere il concerto del 12 luglio LiveNow ha deciso di rendere disponibile il video on demand per i prossimi due mesi. È possibile acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma al costo di 15€ e godersi il live dopo aver inoltrato il pagamento.