Tg Cinema – Edizione del 14 luglio

È online la nuova edizione del Tg Cinema.

‘SPENCER’, ALLA MOSTRA DI VENEZIA IL BIOPIC SU LADY D.

‘Spencer’, l’attesissimo biopic di Pablo Larraìn con Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana, sarà presentato in anteprima mondiale in Concorso alla 78. Mostra del Cinema di Venezia, come si legge su Variety. Scritto da Steven Knight, il dramma è incentrato su un fine settimana all’inizio degli Anni 90, nella House of Windsor a Sandringham, durante cui Diana ha preso la decisione di separarsi dal principe Carlo. La kermesse, diretta da Alberto Barbera, si terrà dall’1 all’11 settembre al Lido.

‘THE FRENCH DISPATCH’, DALL’11 NOVEMBRE AL CINEMA

Dalla mente visionaria di Wes Anderson arriva ‘The French Dispatch’, una lettera d’amore ai giornalisti, che dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana, ispirata al New Yorker, pubblicata in una città francese immaginaria del XX secolo. La pellicola, presentata in anteprima mondiale in concorso alla 74esima edizione del Festival di Cannes, debutterà l’11 novembre nelle sale italiane. Il film è interpretato da Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Laa Seydoux, Frances McDormand, Timothee Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

‘COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2’, AD AGOSTO AL CINEMA

Uscirà al cinema il 26 agosto e in anteprima solo il 14 e il 15 agosto ‘Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto’, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018 diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nella pellicola Monica, interpretata dalla Cortellesi, finirà in carcere per colpa delle gemelle che nascondono merce rubata. Così chiamerà Giovanni, interpretato da Albanese, in cerca di aiuto. Le vite dei due si intrecceranno di nuovo e succederà l’impensabile. Il film vedrà il ritorno di Franca Leosini, nel ruolo di se stessa, e le new entry Luca Argentero, nel ruolo di un parroco, e Sarah Felberbaum in quello della fidanzata di Giovanni.

DALLA DISNEY E PIXAR ARRIVA ‘RED’

I classici problemi dell’età adolescenziale e un segreto ingombrante e ‘bestiale’ da custodire sono al centro del nuovo film d’animazione Disney e Pixar ‘Red’. La pellicola è diretta e scritta da Domee Shi, regista dell’acclamato cortometraggio premio Oscar ‘Bao’. ‘Red’, dal 2022 al cinema, vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo. La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.