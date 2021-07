Buon compleanno a Il Signore degli Anelli: la saga torna al cinema in 4K

Per la felicità dei fan la saga de Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings, questo il titolo originale) firmata da Peter Jackson torna sul grande schermo, in versione rimasterizzata in 4K, per festeggiare i vent’anni dall’uscita del primo film La Compagnia dell’anello. I mondi creati da J.R.R. Tolkien ritorneranno nelle sale Uci Cinema a partire dal 22 luglio.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI TORNA AL CINEMA, IL PROGRAMMA

La maratona estiva parte con La Compagnia dell’Anello (uscito al cinema nel 2001), in programma dal 22 al 26 luglio. Si prosegue con Le due torri (uscito al cinema nel 2002) dal 27 al 30 luglio e si conclude con Il ritorno del re (uscito al cinema nel 2003) dal 31 luglio al 4 agosto.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI, IN ARRIVO LA SERIE

Peter Jackson è attualmente in Nuova Zelanda – dove è stata girata la trilogia (che ha ottenuto diciassette premi Oscar)- per le le riprese della serie prodotta da Amazon Studios ispirata alle opere di Tolkien e che debutterà su Amazon Prime Video nel 2022.

Ambientato nella ‘Terra di Mezzo’, l’adattamento televisivo racconta gli avvenimenti che precedono cronologicamente ‘La Compagnia dell’Anello‘ di Tolkien. Opera letteraria celebre a livello planetario, premiata con l’International Fantasy Award e il Prometheus Hall of Fame Award, ‘Il Signore degli Anelli’ è stato nominato dai clienti Amazon ‘libro preferito del millennio’ nel 1999, mentre nel 2003 è stato scelto come ‘romanzo più amato di tutti i tempi’ dal programma ‘The Big Read’ della BBC. Senza dimenticare che e’ stato tradotto in circa quaranta lingue e ha venduto più di 150 milioni di copie. Il suo adattamento cinematografico della New Line Cinema diretto da Peter Jackson ha incassato complessivamente circa 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha vinto diciassette Premi Oscar, tra cui quello come Miglior Film.

“Il mondo creato da J.R.R. Tolkien è epico, variegato e ricco di emozioni“, hanno commentato J.D. Payne e Patrick McKay, showrunner ed executive producer. “Questi attori straordinariamente talentuosi, provenienti da tutto il mondo, rappresentano il risultato finale di una ricerca durata anni – hanno continuato Payne e McKay- allo scopo di trovare artisti unici e brillanti con cui dar nuovamente vita a quel mondo. Il cast internazionale della serie Amazon è più di un semplice gruppo di attori. È una famiglia. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ognuno di loro nella Terra di Mezzo“.

La serie è guidata da Payne e McKay insieme con il regista J.A. Bayona, che dirigerà i primi due episodi e sarà anche executive producer al fianco della sua partner creativa Belen Atienza. Gli altri executive producer sono Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble e Sharon Tal Yguado.