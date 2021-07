Tg Diregiovani – Edizione del 14 luglio 2021

-Emmy 2021, annunciate le candidature

‘The Crown’ e ‘The Mandalorian’ guidano le nomination alla 73esima edizione degli Emmy Award. Entrambi i titoli si sono aggiudicati 24 candidature. Tra le più nominate c’è anche la prima serie Marvel Studios ‘WandaVision’ con 23 nomination, ‘The Handmaid’s Tale con 21 e ‘Ted Lasso’ con 20. A contendersi una statuetta anche ‘Bridgerton’ e Mj Rodriguez per la sua interpretazione in ‘Pose’, la prima donna transgender a essere nominata in una categoria attoriale principale. I vincitori dei premi della televisione saranno annunciati il 19 settembre in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà in presenza, con un numero limitato di ospiti, al Microsoft Theater di Los Angeles.

-Eurovision 2022, candidate 17 città

Roma, Torino, Bologna ma anche Jesolo, Matera e Pesaro. Entra nel vivo la selezione della città che ospiterà l’Eurovision targato Italia nel 2022. Sono 17 le candidate ufficiali che la Rai, insieme all’Unione Europea di Radiodiffusione, dovrà valutare entro fine agosto. Tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare. L’Eurovision, che torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Måneskin, si svolgerà a maggio come di consueto.

-Al via il tour di Francesa Michielin

Parte oggi da Marostica ‘Live – Fuori Dagli Spazi’, il tour di Francesca Michielin, che la vedrà protagonista, per i prossimi mesi, dei popolari palchi di alcune delle più particolari location del nostro Paese. Dopo il sold out delle date di Trieste di Verona, il calendario si arricchisce di cinque nuovi appuntamenti: Castro Marina, Tindari, Partanna, L’Aquila e Roma. I biglietti per le date del tour di Francesca Michielin sono disponibili su vivoconcerti.com e dal 19 luglio nei punti vendita autorizzati.

-Il Signore degli anelli torna al cinema

La trilogia del Signore degli Anelli torna al cinema in 4K. In occasione dei vent’anni dall’uscita del primo capitolo cinematografico, gli UCI Cinema proporranno una versione rimasterizzata della saga diretta da Peter Jackson. Si parte il 22 con ‘La Compagnia dell’Anello’, nelle sale fino al 26 luglio. Dal 27 al 30 luglio sarà la volta de ‘Le due torri’. La trilogia si chiuderà con ‘Il Ritorno del Re’ al cinema dal 31 luglio al 4 agosto.

-Benji & Fede, l’ultimo concerto resta on demand su LiveNow

L’amicizia continuerà ma a Verona è andata in scena la loro ultima volta sul palco insieme. Una carriera in coppia costellata da successi: da ‘Moscow Mule’ a ‘Tutto per una ragione’, passando per ‘Dove e quando’ e ‘Buona fortuna’. Benji & Fede hanno salutato il loro pubblico con due speciali serate, l’11 e il 12 luglio. Quest’ultima è stata mandata in diretta streaming su LiveNow. Per chi se lo fosse perso o per chi volesse rivedere il concerto del 12 luglio LiveNow ha deciso di rendere disponibile il video on demand per i prossimi due mesi. È possibile acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma al costo di 15 euro.