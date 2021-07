Che bello essere studente di una scuola europea! “Gli ultimi due anni addio alle materie che odi”

Di Cesare Serpieri

Cari studenti, vi siete mai chiesti come sarebbe assistere a una giornata di scuola dei vostri colleghi oltre i confini nazionali? Immaginando che la vostra risposta sia affermativa, Diregiovani ha scelto di portarvi a Bruxelles, in Belgio, e descrivervi passo dopo passo cosa significa essere iscritti a una scuola europea.

La grande maggioranza dei ragazzi italiani, vivendo nel loro paese, studia integralmente in lingua madre e riceve una – più o meno buona a seconda dei casi – infarinatura di una seconda lingua, perlopiù l’inglese. Totalmente anomala ed unica è invece la situazione per quegli studenti italiani che, sia per il lavoro dei genitori sia per altri motivi, si trovano a studiare in una scuola europea.

LA SCUOLA EUROPEA

A metà quasi tra una scuola pubblica ed una privata, la scuola europea nacque originariamente per dare un’educazione in lingua madre ai figli dei funzionari delle istituzioni europee provenienti dai vari paesi membri dell’unione, e raggruppa insieme materne, elementari, medie e liceo.

A Bruxelles, considerata capitale europea, queste scuole sono quattro e contengono insieme praticamente tutte le nazionalità dell’UE, inclusi noi italiani. Una giornata scolastica alla scuola europea di Uccle inizia per la maggior parte degli studenti su uno dei 54 autobus forniti dall’istituto, che da ogni parte della città portano i ragazzi a scuola.

4MILA ALUNNI PER ISTITUTO, MOLTO PIU’ DEI LICEI ITALIANI

A questo punto, dopo aver attraversato il lungo viale di “ingresso” – che funge anche da strada agli autobus che il pomeriggio entrano a scuola – gli studenti di medie e liceo si indirizzano verso la propria aula per cominciare il primo corso. Come intuibile, sono già quindi le dimensioni della scuola che la distinguono da un normale liceo italiano, dovute alla necessità di dare posto in totale a quasi quattromila alunni.

LEZIONI DA 45 MINUTI

Tale problema non è ovviamente riscontrabile in un istituto qualsiasi in Italia, dato che elementari qui sono quasi sempre separate dalle medie come queste ultime sono staccate dal liceo. Dopo un “periodo” di 45 minuti di lezione, in contrasto anche questo con l’”ora” italiana, suona la prima campanella di fine periodo che segna l’inizio dei cinque minuti di pausa utili allo studente per cambiare aula, o persino edificio a seconda delle materie, e raggiungere il corso successivo.

UNA PARTITELLA DI CALCIO NELL’INTERVALLO

A Uccle, infatti, come nel resto delle scuole europee, non è concepito fare matematica accanto all’aula di inglese. Ogni ambito del sapere ha infatti un proprio specifico edificio.

Finiti i primi tre periodi c’è tempo per una pausa di un quarto d’ora in cui è possibile fare due chiacchiere o tirare un paio di calci al pallone su uno dei tre campetti da calcio; quello che manca non è di certo lo spazio! Si prosegue quindi con altre due ore di lezione, quasi sicuramente con persone diverse da quelle con cui hai seguito il corso precedente.

Sempre di più andando avanti negli anni, diversamente dal liceo italiano in cui si seguono tutte le lezioni con la stessa classe, alla scuola europea è previsto il continuo mescolarsi degli alunni nei corsi, anche tra “sezioni” linguistiche diverse.

4 ANNI DI LICEO, DAL BIENNIO PUOI ABBANDONARE LE MATERIE CHE ODI

Arrivati al penultimo anno di liceo, l’unica lezione che vede la classe tutta unita è il corso di lingua 1, per noi l’italiano. Ciò è anche risultante dal fatto che fin dalla prima media, e poi a crescere negli anni successivi, lo studente ha la possibilità di scegliere in parte i propri corsi. Per il biennio finale del liceo, che tra l’altro è composto da quattro anni e non dai cinque tipicamente italiani, non sei obbligato a proseguire nello studio delle materie per cui nutri un odio smisurato, potendo invece scegliere quelle che più ti si addicono.

LE DIFFERENZE CON GLI ISTITUTI ITALIANI

Sotto questo punto di vista la scuola europea diverge enormemente dal sistema pubblico italiano, nel quale si continua lo studio delle stesse materie durante tutti gli anni del liceo.

Ma ciò che caratterizza maggiormente la scuola europea da qualsiasi altra scuola è logicamente la grande diversità linguistica e culturale. Nel cortile di EEB1- acronimo per “Scuola europea Bruxelles 1” – è quasi impossibile evitare un dialogo in una lingua straniera, cosa che favorisce enormemente l’apprendimento di altre lingue ad un livello non raggiungibile altrove.

Ciò si deve anche all’abbondante numero di “periodi” che sono dedicati allo studio delle lingue, che però sono sottratti principalmente all’acquisizione delle materie umanistiche quali il greco ed il latino – che praticamente non si fanno. L’ulteriore rischio dello studiare diverse lingue straniere potrebbe essere quello di fare confusione tra una lingua e l’altra, provocando impedimenti in particolare a livello scritto.

Gli ultimi due periodi della giornata scolastica a Uccle, che terminano alle 15:50, sono preceduti da una pausa pranzo che, in tempi normali, ha luogo nella mensa scolastica. E finalmente, dopo una giornata di studio e spostamenti continui, ecco che gli studenti si accingono a lasciare i libri negli appositi armadietti e a raggiungere gli autobus per tornare a casa.