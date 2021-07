Videochiamata di De Luca a Immobile e Insigne in spiaggia: “Ci sono rimasti male gli inglesi eh?”

ll presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non smette di far sorridere. Il politico italiano famoso per le sue battute conferma la propensione alle gag rendendosi protagonista di un altro siparietto, stavolta in compagnia di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Un collegamento alquanto fuori dagli schemi: i due attaccanti insieme in spiaggia a Ibiza, il governatore in giacca e cravatta seduto alla scrivania. De Luca mostra tutta la gioia per l’impresa della Nazionale a Wembley: “Ci sono rimasti male eh?” chiede De Luca; “Meglio a loro che a noi, presidè” risponde Immobile.

GUARDA IL VIDEO

–