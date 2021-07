After 3, rilasciati due nuovi poster (‘bollenti’) con Tessa e Hardin

A un giorno dal debutto del trailer di After 3 sono stati rilasciati due nuovi poster con i protagonisti Josephine Langford, nei panni di Tessa Young, e Hero Fiennes Tiffin, in quelli di Hardin Scott. Immagini ad ‘alte temperature’ che ci danno un assaggio della passione che ci sarà tra i due.

AFTER 3, LA STORIA

Nel terzo film della saga Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

AFTER 3, DATA DI USCITA

After 3 debutta l’1 settembre al cinema con 01 Distribution, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

AFTER 3, I NUOVI POSTER

AFTER 3, IL TRAILER