Può essere utile confidarmi con una mia amica sulle mie insicurezze?…

Ciao, vi scrivo per un consiglio. Secondo voi farsi aiutare da un’amica o conoscente a diventare più sicuri di se, sciolti con le ragazze può essere utile? Magari aprirsi con lei, spiegandole le difficoltà, il fatto di avere poca esperienza… vi ringrazio anticipatamente.

Anonimo

Caro Anonimo,

confidarti con un’amica di cui ti fidi, spiegandole le tue insicurezze nell’approcciarti agli altri o alle ragazze può essere un primo passo per aprirti e mettere a fuoco quelle che consideri le tue difficoltà, ci sembra una buona idea!

Condividere con una persona a cui si vuole bene e che ci conosce, le proprie sensazioni, vissuti ed emozioni può avere un grande effetto di sollievo, può far sentire supportato e non isolato nell’affrontare gli ostacoli della vita.

Quindi se ti senti a tuo agio con questa amica perché non farlo, prova a raccontarti, potrebbe aiutarti a guardare la situazione da un’altra prospettiva ed a trovare a soluzioni a cui non avevi pensato.

I consigli degli amici possono aiutare proprio ad arrivare dove da soli difficilmente si arriva, quindi prova quest’esperienza di condivisone con serenità e magari potete anche scambiarvi i ruoli ed anche tu potresti aiutarla a capire meglio qualcosa e a darle dei consigli.

Se ti va, puoi dirci come procede.

Un caro saluto!