Ho 4 giorni di ritardo ma solitamente il mio ciclo è regolare…

Salve,

non mi arrivano le mestruazioni. Sono a quasi 4 giorni di ritardo. contando che a me vengono solitamente ogni 29 giorni e l’ultima volta mi sono venute il ventisettesimo giorno ,forse è anche per quello . Non saprei. Con il mio ragazzo l’ho fatto ma usando il preservativo e l’abbiamo cambiato tre volte per essere sicuri che non si rompesse e controllandolo tutte le volte . Non è venuto quindi non saprei il motivo del mio ritardo . Ho paura di aver sbagliato qualcosa e magari di non aver controllato bene.



Anna, 20 anni

Cara Anna,

un ritardo del ciclo, di pochi giorni può capitare anche per chi ha solitamente un ciclo regolare. Come spesso diciamo il ciclo può subire l’influenza di diversi fattori tra cui, oscillazioni ormonali, cambi stagionali, periodi di stress che possono causare ritardi o anticipi o anche modifiche nella quantità del flusso.

Se quindi i tuoi rapporti sono stati protetti e avete anche controllato il preservativo, prova rasserenarti ed attendere il ciclo.

Se il ritardo dovesse continuare potresti valutare di consultare il tuo ginecologo di fiducia per capirne le cause.

Un caro saluto!