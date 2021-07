Fabio Rovazzi: “Fedez è una persona che fa fatica a stringere legami”

Per Fedez non c’è pace. Archiviata (si spera) la querelle con il Codacons, torna a parlare di lui Fabio Rovazzi e questa volta lo fa senza filtri, durante l’ultima puntata di ‘Stories’, programma in onda su Sky TG24.

I due erano inseparabili, proprio come ora lo è Fedez con Luis Sal. Poi il successo di Rovazzi e il sodalizio artistico tra lui e il rapper. Nel 2018, però, qualcosa si è rotto. Dopo anni, mesi e giorni di silenzio e indiscrezioni sul perché i due si siano allontanati , il videomaker e content creator ha deciso di mettere a tacere ogni diceria.