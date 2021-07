The Walking Dead, la stagione finale divisa in tre parti ma non andrà in onda su Fox

Fan di ‘The Walking Dead’ il giorno della fine è arrivato. Sarà dura staccarci definitivamente da questa lunghissima serie che ci accompagna ormai da ben undici anni. Sarà una ‘noia mortale’ senza i nostri amati ‘morti viventi’ però tra qualche anno sul piccolo schermo arriveranno due spin-off: uno incentrato su Daryl e Carol, interpretati rispettivamente da Norman Reedus e Melissa McBride, e il secondo ‘Tales of the Walking Dead’, che sarà una un’antologia in cui gli episodi racconteranno storie su personaggi già incontrati nel franchise o del tutto nuovi. Inoltre, non è esclusa l’idea di realizzare un ciclo di film dedicato al personaggio di Rick Grimes (interpretato da Andrew Lincoln).

THE WALKING DEAD 11, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Torniamo alla stagione finale del zombie drama, la numero undici sempre tratta dai fumetti di Robert Kirkman. L’ultimo capitolo, composto da ventiquattro episodi, sarà diviso in tre parti: la prima debutterà il 22 agosto e non più su Fox ma su Disney+ all’interno di Star (la nuova sezione di intrattenimento dedicato agli adulti). Le altre due parti dovrebbero debuttare nel 2022.

La prima parte della stagione finale partirà da Alexandria gravemente compromessa dopo la carneficina e la devastazione causate dai Sussurratori. Ora coloro che vivono nella città lottano per fortificarla e sfamare il suo crescente numero di abitanti, inclusi i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop – insieme a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Custodi. Alexandria, però, ha più persone di quante ne possa sfamare e proteggere. La situazione è difficile: le tensioni per gli eventi passati aumentano e l’istinto di sopravvivenza prevale sulla collaborazione. I sopravvissuti devono procurarsi cibo mentre cercando di rimettere in piedi Alexandria prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma in che modo? Più sfiniti e affamati che mai, i sopravvissuti devono scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria. Nel frattempo, all’insaputa degli abitanti di Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora prigionieri di misteriosi soldati nonché membri di un gruppo più grande e poco collaborativo.

