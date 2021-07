‘Can Yaman Mania’, arriva il profumo della passione firmato dall’attore turco

“Un’idea intensa, sfuggente, fragorosa. Uno sguardo fugace, vivo, sensuale. Un pensiero deciso, intenso e dolce come una fragola. Una sensazione avvolgente, eccitante e calda, come il cacao. Un’emozione irrefrenabile, travolgente e persistente come il whisky. Un viaggio nell’Amore a prima vista, infinito e unico come Can Yaman Mania”. Così viene presentato il nuovo profumo, pronto per essere ordinato. Tutti coloro che lo preordineranno riceveranno ‘Can Yaman Mania’ dal 15 settembre e per chi vorrà acquistarne due la spedizione sarà gratuita, o meglio, “offerta da Yaman”. Una fragranza quella di MANIA adatta “per lui e per lei”, è scritto sul sito e che probabilmente sarà a base di fragola.”Can Yaman Mania, il profumo della passione è arrivato”, ha scritto l’attore sui social. La fragranza, disponibile per ora solo in Italia, sostiene anche l’associazione Can Yaman for Children.