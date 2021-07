Sangiovanni cala il poker di dischi di platino: sale l’attesa per il video di Malibu

Sangiovanni festeggia il traguardo dei quattro dischi di platino per Malibu. Anche questo lunedì il report della FIMI sulle certificazioni musicali ha premiato il cantante di Amici 20, che può contare su una collezione incredibile di dischi tra platino e oro in meno di un anno.

Con oltre 60milioni di streaming Malibu ha superato anche il record tenuto da Lady, che al momento è ferma a tre dischi di platino.

Quando esce il video di Malibu

I fan lo richiedono a gran voce. Quando esce il video di Malibu? Sangio si diverte a portare i suoi fan “sulle giostre”, stuzzicandoli ogni tanto con indizi sulla clip. In ultimo, in una storia di Instagram, ha “salutato” simbolicamente la versione visual di Malibu, per far spazio a un nuovo video… dunque un video c’è. E a quanto pare ci sarà anche Giulia Stabile. Quello che manca, a questo punto, è solo una data. E noi aspettiamo pazientemente…