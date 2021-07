VIDEO| Mamma salva figlio da un rapimento: sequenza da brividi!

Dura tutto pochi attimi, una manciata di secondi che valgono una vita intera. A New York una donna si è aggrappata alla forza della disperazione per salvare il proprio figlio da un rapimento, dimostrando che l’istinto materno può tirare fuori una forza fuori dal comune. Il tutto è accaduto giovedì 15 luglio, in pieno giorno. L’aggressore prende di forza il piccolo e lo trascina nella sua auto, la madre prontamente interviene e estrae il figlio dalla vettura attraverso il finestrino. L’uomo, di 24 anni, è riuscito a fuggire sebbene alcuni presenti abbiano tentato di fermarlo. È stato poi identificato e arrestato dalla polizia con l’accusa di rapimento.