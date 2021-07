Ciro Immobile canta ‘Ma quale dieta?’ a squarciagola: ormai è una ossessione

È ormai più di un tormentone estivo. È un’ossessione che i calciatori cantano in loop ovunque. Dal coro di squadra in autobus al giro in auto con la fidanzata: non c’è differenza. ‘Ma quale dieta, mi piacciono le polpette’ ha contagiato tutti, diventando pezzo musicale virale dell’estate. Ciro Immobile non riesce a farne a meno e la canta a squarciagola in auto con la moglie.

