L’ex di Zaniolo prossima al parto si sfoga sui social: “Abbandonata e bloccata su whatsapp”

Manca poco alla lieta notizia. Possiamo e dobbiamo definirla così perché una nuova vita è un atto di gioia, nonostante la scelta di Sara Scaperrotta di portare a termine la gravidanza del figlio concepito con Nicolò Zaniolo, a quanto pare, continua a non essere condivisa. In alcune stories Instagram la giovane ha raccontato gli ultimi mesi vissuti “a percorrere il cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura. Ho tentato di coinvolgere Nicolò a più riprese senza avere successo, ma ogni tentativo è stato vano bloccando perfino i canali social e whatsapp”. Nonostante il dispiacere per l’abbandono, la futura madre spera comunque in un ripensamento del calciatore della Roma: “Nicolò trovi il coraggio di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre”.

