Buon pomeriggio vi scrivo perché ho diversi problemi a dormire durante la notte. Da diversi anni faccio fatica ad addormentarmi e quando mi addormento è sempre molto tardi. Inoltre la notte tendo a fare spesso degli incubi che mi fanno svegliare costantemente. Quando mi sveglio poi non riesco più a riaddormentarmi fino alla mattina successiva. Il punto è che questa situazione mi porta ad essere sempre molto molto stanca durante la giornata. Ho provato a prendere diverse tisane e prodotti naturali che favoriscono il sonno, ma non ho avuto alcun risultato. Come posso fare? Secondo voi è il caso di cominciare ad assumere anche qualche farmaco? Io sono un pò restia sinceramente, ma arrivati a questo punto non saprei. Potrei chiedervi un consiglio? Vi ringrazio.

F., 23 anni

Cara F.,

possiamo solo immaginare quanto sia difficile per te non avere un ritmo sonno veglia costante e crediamo sia davvero faticoso gestire la tua quotidianità senza riuscire a riposare a sufficienza durante la notte. Sarebbe interessante sapere qual è il contenuto di questi incubi che disturbano così tanto il tuo sonno. Come svolgi la tua giornata solitamente? Capita molto spesso che le nostre difficoltà quotidiane o i nostri pensieri relativi ad aspetti che ci rendono pensierosi, non ci consentano di operare un buon sonno notturno. Quest’ultimo è importantissimo per il nostro benessere psicofisico e necessita di regolarità per poter apportare salute e serenità alla nostra mente e al nostro corpo. Ci scrivi di aver provato con approcci naturali, ma che purtroppo non hanno funzionato, potrebbe allora essere utile rivolgerti al tuo medico di fiducia che valuterà con te la possibilità di inserire o meno dei farmaci. Inoltre, potrebbe essere utile rivolgerti anche ad un professionista, psicoterapeuta, che ti permetta di comprendere l’origine di queste difficoltà notturne, accompagnandoti verso la risoluzione del problema. Speriamo d’esserti stati d’aiuto e se ti va torna a scrivere per farci sapere come vanno le cose.

Un caro saluto!