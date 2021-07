Continuo ad essere preoccupata anche se assumo la pillola…

Buongiorno,

vi torno a scrivere poichè il fastidio ai capezzoli è sempre costante, nulla di che peró è sempre presente.

In più questa mattina prima di pranzo ho avuto un momento di nausea che è peró subito passata. Ho comunque paura possa esserci una gravidanza poichè sento una strana pressione nella pancia…Sono peró sicurissima di aver assunto tutte le pillole nel modo corretto senza dimenticanze. Il gin al pompelmo potrebbe aver influito nella contraccezione ? Io sono sul serio convinta di non averla dimenticata mai, e penso che me ne sarei accorta se lo avessi fatto, giusto ? Secondo voi me ne sarei accorta per forza ?

Non so se stare tranquilla oppure no….

Anonima

Cara Anonima,

avendo tu assunto con regolarità la pillola puoi stare tranquilla.

Aver proseguito senza pausa con un nuovo blister, dopo aver consultato la tua ginecologa, non può averti esposto al rischio di una gravidanza come ti scrivevamo in una precedente risposta; nemmeno aver bevuto un alcolico al gusto di pompelmo.

Non vi sono da ciò che ci scrivi segnali di rischio.

I fastidi che descrivi possono dipendere da svariate cause che non hanno a che fare con un’ ipotetica gravidanza, potresti sentire il tuo medico se ciò ti rassicura.

Prova a tranquillizzarti e continua ad assumere con regolarità la pillola.

Un caro saluto!