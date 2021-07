Too Hot To Handle Brasile, la prima parte disponibile su Netflix

Bisognerà aspettare una settimana per vedere la conclusione del viaggio nell’astinenza dei concorrenti di Too Hot To Handle Brasile. Chi aveva programmato un binge watching dovrà aspettare mercoledì 28 luglio, quando sarà rilasciata su Netflix la seconda parte del reality hot. Nel frattempo, i primi 8 -piccantissimi- episodi sono disponibili sulla piattaforma, quanto basta per capire che questa edizione brasiliana raggiungerà apici trash ancora più elevati di Too Hot To Handle 2.

Too Hot To Handle Brasile

Nella prima parte di Too Hot To Handle Brasile abbiamo fatto la conoscenza di 10 concorrenti (i primi, ne arriveranno altri). 5 ragazze 5 ragazzi davvero “peperini”, il cui motto nella vita sembra essere sesso, sesso e ancora sesso.

Ma 8 puntate sono sufficienti per capire la direzione che prenderanno?

Assolutamente sì!

Senza spoilerare nulla, Davi, Igor, Gabriela (Gabi), Brenda, Rita, Ronaldo, Matheus, Kethellen, Leandro, Thuany sono un sexy team che sa molto bene quello che vuole!

