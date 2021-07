Sangiovanni annuncia il video di Malibu con una breve anteprima

L’attesa sta per finire. Sangiovanni ha annunciato sui social il video di Malibu. La hit del cantante di Amici, fresca del quarto disco di platino, arriverà con una clip ufficiale il 23 luglio alle ore 14.00 su YouTube.

Ecco una breve anteprima.

Malibu di Sangiovanni hit dei record

In appena due mesi dalla sua pubblicazione, Malibu si è confermata un successo clamoroso, incassando ben quattro dischi di platino.

Il brano di Sangiovanni, presentato per la prima volta nel serale di Amici 20, è stato fin da subito il singolo più ascoltato sulle piattaforme streaming, e ancora oggi si trova in cima alle varie top ten (su Spotify è ancora stabile al secondo posto).

Attualmente, con ben 61 milioni di visualizzazioni, il visual video di Malibu pubblicato su YouTube è la seconda clip più vista in Italia, dietro solo al successo sanremese di Colapesce Dimartino, “Musica Leggerissima”.

Sangiovanni re dei record

Intanto, a soli 18 anni Sangiovanni continua a portare a casa un successo dopo l’altro.

Attualmente può contare su: