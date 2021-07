Da Pierpaolo Pretelli a Ciro Priello: confermato il cast di Tale e Quale Show

Arriva la conferma ufficiale del cast di Tale e Quale Show. A dare lo spoiler è Carlo Conti, che dal suo profilo Instagram ha condiviso i primi nomi delle star protagoniste della nuova edizione, in partenza il 17 settembre su Rai 1.

Tra le novità, una rivoluzione della giuria, che fino ad oggi era composta Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Carlo Conti non ha parlato di che cambiamento si tratti, ma ha annunciato “novità in arrivo”.

Non resta che attendere.

Nel frattempo ecco i primi nomi confermati di Tale e Quale Show 2021

Ciro Priello

Pierpaolo Pretelli

Alba Parietti

Stefania Orlando

Biagio Izzo

Gemelli Guidonia

Federica Nargi

Deborah Johnson

Francesca Alotta

e un nome ancora da annunciare