Tokyo 2020, cerimonia d’apertura con le musiche di Final Fantasy e Dragon Quest

Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020, con una solenne cerimonia d’apertura seguita da tutto il mondo.

Se hai riconosciuto alcune delle musiche che hanno accompagnato le diverse delegazioni, allora probabilmente sei un nerd. Il sottofondo scelto per le sfilate degli atleti, infatti, fa parte delle colonne sonore di alcuni dei videogiochi più popolari di sempre. Tra queste, sono state utilizzate le OST di Dragon Quest, Kingdom Hearts, Sonic, ChronoTrigger,e l’iconica Victory Fanfare di Final Fantasy.

Leggi anche: Tokyo 2020, la bandiera dell’Italia diventa un personaggio degli anime

Da quando è iniziata la cerimonia di apertura di Tokyo 2020, il web si è scatenato nel cercare di capire tutte le OST utilizzate per accompagnare la sfilata delle diverse delegazioni.

Ecco quelle che al momento sono state individuate.

DUDE FINAL FANTASY MUSIC PLAYING NOW- THE OPENING CEREMONY DEFINITELY GOT MY ATTENTION NOW LOL #Tokyo2020 pic.twitter.com/FNtJh2mibY