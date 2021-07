ANTICIPAZIONI| Temptation Island, ecco cosa accadrà nelle puntate finali

Lunedì 26 e martedì 27 luglio in prima serata su Canale 5 doppio appuntamento con le puntate conclusive di questa edizione di ‘Temptation Island’, guidata da Filippo Bisciglia.

TEMPTATION ISLAND, LE ANTICIPAZIONI

La prima puntata del docu-reality dei sentimenti riprende dal falò di confronto in cui Floriana ha scelto di tornare a casa da sola. L’ex fidanzato Federico non convinto della scelta della separazione chiede di vedere ancora una volta la sua fidanzata. Lei accetterà? E darà ancora una chance al suo ex moroso? Inoltre, all’Is Morus Relais è tempo di un nuovo falò di confronto anticipato. Chi lo ha richiesto: Jessica o Alessandro? Alessio o a Natascia? Manuela e Stefano? Basterà attendere domani, martedì 27 luglio, per scoprire come si concluderà l’avventura di Temptation Island: gli ultimi protagonisti di questa edizione potranno finalmente trovarsi faccia a faccia negli attesissimi e infuocatissimi falò di confronto finale. Conclusa l’avventura nei rispettivi villaggi quale sarà l’epilogo del loro viaggio nei sentimenti? Come si saranno evolute le relazioni ad un mese di distanza delle sei coppie che hanno partecipato al programma?