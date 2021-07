Torna anche quest’anno l’appuntamento con la bufala dell’eclissi di Luna del 27 luglio. Gira sui social l’invito ad osservare il cielo la notte di martedì prossimo per non perdersi uno spettacolo incredibile, durante il quale il nostro satellite si colorerà di rosso sangue. Plausibile, nel corso di una eclissi lunare davvero la Luna assume una tonalità rossastra. Peccato, però, che non capiterà il 27 luglio.

La bufala dell’eclissi di Luna del 27 luglio

Una eclissi di Luna c’è stata davvero il 27 luglio. Ma del 2018. Da allora, ogni luglio, non si sa perché spunta di nuovo sul web la notizia di un’imminente eclissi. E’ accaduto lo scorso anno, e di nuovo adesso.

Per essere chiari, la prossima eclissi lunare si verificherà il 19 novembre 2021 e non sarà visibile dall’Italia. Bisognerà aspettare il 16 maggio 2022 per vederne una dal nostro Paese.