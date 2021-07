Quando il mio ragazzo indossa il preservativo, fa l’effetto calzino…

Cari esperti vi scrivo per calmare le mie ansie. Essendo i primi rapporti sessuali ogni volta mi faccio prendere dall’ansia fino all’arrivo del ciclo. Quando il mio ragazzo indossa il preservativo, questo dopo un po’ fa l’effetto calzino senza però mai sfilarsi completamente. Su 3 rapporti ogni volta il preservativo pendeva per 2 o 3 cm. Al termine dei rapporti a prima vista risultava tutto integro. Se il preservativo fosse stato rotto ci sarebbero state lesioni visibili? Inoltre l’effetto a calzino compromette l’efficacia del preservativo? Questo mi spaventa davvero. L’altra mia ansia è data dal fatto che prima di indossare il preservativo il mio ragazzo ha tentato una penetrazione scoperta. Io l’ho fermato ma potrebbe essere stata pericolosa quella penetrazione scoperta? Secondo voi dato l’effetto a calzino e quell’unica penetrazione scoperta posso aspettare serenamente il ciclo? Vi ringrazio anticipatamente

Valeria

Cara Valeria,

comprendiamo le tue ansie soprattutto nei primi rapporti e ti rassicuriamo che è del tutto normale sentirsi insicuri e inesperti. Documentarsi e fare domande è un utile modo per gestire meglio le proprie ansie e sfatare eventuali miti. Proveremo a fare chiarezza tra i tuoi dubbi. Rispetto l’utilizzo del preservativo se ci fossero state delle lesioni significative ve ne saresti accorti, molti ragazzi a ine rapporto riempiono il preservativo di acqua per avere un ulteriore feedback sulla integrità del condom. L’effetto calzino potrebbe essere legato ad una perdita dell’erezione in corsa o eventualmente ad una misura sbagliata del preservativo. E’ sempre bene che aderisca alla base del pene e su tutta la sua lunghezza del pene per evitare che ci siano perdite. Per quanto riguarda l’iniziale penetrazione, se il tuo dubbio è sul liquido preseminale, secondo studi scientifici, non sarebbe in grado di fecondare.

Per evitare grossi rischi è chiaro che è sempre bene proteggere i rapporti dall’inizio alla fine.

Se hai altri dubbi non esitare a contattarci.

Un caro saluto!