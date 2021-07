Grande Fratello Vip 6, ecco chi potremmo vedere nella casa

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo al cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che avrà inizio il 13 settembre con doppio appuntamento settimanale. Nella casa più spiata d’Italia potremmo vedere Soleil Sorge, Carmen Russo e Davide Silvestri. Ma anche la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro (tra i protagonisti della passata edizione di Temptation Island), Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi – avuta con il cantante Morgan – il giovanissimo nuotatore Manuel Bortuzzo e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo è finito al centro del gossip per i suoi presunti flirt con Belen Rodriguez e Dayane Mello (protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip). Nel cast potrebbero esserci anche Anna Oxa – come si legge su Dagospia le trattative sarebbero in corso – e Pamela Prati.