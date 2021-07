Tish feat Sethu nel nuovo singolo “Fu*ked Up”

Tish annuncia “Fu*ked Up”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Sethu, disponibile da venerdì 30 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Fu*ked Up

“Fu*ked Up” è un singolo che, dopo “Rido male”, prosegue la nuova direzione artistica in italiano della cantante. Il brano vede la collaborazione con Sethu: i due accomunati dalla stima reciproca decidono di unire i loro mondi musicali apparentemente inconciliabili riuscendo a fonderli perfettamente. “Fu*ked Up” è un botta e risposta che ricostruisce le insicurezze di una coppia incastrata in una relazione tossica. I due artisti in questo brano rappresentano la paura della solitudine e la difficoltà di restare soli con se stessi. La produzione di “Fu*ked Up”, curata da Daddy Joke, gioca sul contrasto tra le sonorità pop e il significato fortemente emotivo del brano.