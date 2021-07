Da Franco 126 a Gemitaiz: nasce il progetto Beat Coin

Gemitaiz, Coez, Danno, Random, Tormento. E ancora, Clementino, Nashley, Mostro, Dani Faiv, Nerone, Ensi, Soul Sinner, Neffa, Franco126. Che cosa lega così tanti rapper italiani di diverse generazioni? La risposta è “BEAT COIN”, un misterioso progetto musicale che unisce i nomi più noti e interessanti della scena urban italiana.



BEAT COIN

Ancora non ci sono dettagli su Beat Coin. Al momento è attivo un sito web ufficiale che segna un countdown per il 3 settembre. Sarà quella la data di uscita del progetto, già disponibile in preorder e presave a QUESTO LINK.

Maggior info saranno rilasciate prossimamente.