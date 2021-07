Tokyo 2020, “Pippo Pluto e Topolino” e la password del PC diventa virale – VIDEO

“Chiamarla Pippo era troppo difficile?“. Sta facendo il giro del web lo sfogo di un telecronista di Eurosport che in diretta si è lamentato della password troppo complicata del suo PC.

Nel corso di una telecronoca di Tokyo 2020, Riccardo Roversi non si è accorto di essere ancora in collegamento con il microfono acceso. Il giornalista ha cercato di accedere al suo computer, chiedendo la password al collega.

“Ma Booth 3? Chiamarla Pippo era troppo difficile? Pippo Pluto e Topolino. Ma scritto BOOTH o BUT? Pure il punto per complicarci le cose, fosse il computer della NASA. Aspetta che si è impallato. Più complicata no? La prossima volta ci mettono anche un punto e virgola. Ma porca miseria!”.

Il video è stato condiviso su Twitter scatenando l’ilarità del web.