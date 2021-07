Finito di bere, noto infondo al bicchiere dei puntini neri…

Buongiorno,

assumo la pillola anticoncezionale Serisima da più di 2 anni. Oggi ho assunto la seconda della prima settimana, ho riempito un bicchiere d’acqua e l’ho presa. Finito di bere però noto infondo al bicchiere dei puntini neri, tipo sabbiolina. Pensavo fosse il bicchiere sporco, quindi per bere altra acqua ho preso un altro bicchiere pulito, ma finito di bere ho notato la stessa cosa infondo al bicchiere.

Ovviamente ho iniziato a preoccuparmi, con la paura di aver ingerito qualcosa che possa aver annullato l’efficacia o l’assorbimento.

A casa mia in questi giorni c’è l’idraulico perchè stiamo rifacendo la cucina, e ha staccato più volte l’acqua. Forse questo ha “mosso” della sabbia o qualcosa, non lo so.

Su internet ho letto che potrebbe essere sabbia o detriti, mentre in un altro sito parlano di carbone attivo del filtro, e sapendo che il carbone attivo interferisce con la pillola mi sono impanicata.

Ho bisogno di un parere, dovrei preoccuparmi?

Distinti saluti

Anonima

Cara Anonima,

da quello che ci scrivi ci sembra di capire che tu abbia bevuto dell acqua con residui di qualcosa di cui non hai certezza. Potrebbe trattarsi con molta probabilità di residui di sabbia dovuti ai lavori idraulici. Anche se la tua preoccupazione è quella relativa al carbone vegetale detto anche carbone attivo, che talvolta si può trovare, come tu stessa scrivi nelle tubature.

Tuttavia, qualunque fosse la sostanza riscontrata sul fondo del bicchiere, le esigue quantità traducibili in pochi granelli non comporterebbero rischi per quanto riguarda l’assunzione del principio attivo della pillola.

Quando si parla di interferenza con sostanze come il carbone attivo ci si riferisce a quantità molto più elevate che potrebbero, ma anche in quel caso non si ha la certezza, influire sull’assorbimento (proprio per le proprietà captanti del carbone). Questo è il caso dell’utilizzo in compresse per i disturbi gastrointestinali (in questo caso parliamo di un dosaggio di 2/4 compresse di media grandezza.

Speriamo di averti fornito spunti di riflessione utili.

Torna a scriverci se ne senti il bisogno.

Un caro saluto