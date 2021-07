‘Masticando Km di rumore’. Cento concerti come non li avete mai visti

Giacon, fumettista, illustratore, designer e musicista, li racconta a moda suo, con il suo filtro e i suoi colori e il bello è proprio questo, perché pagina dopo pagina è un viaggio tra vissuto personale e capitoli di storia della musica.

C’è un inedito Battiato, nel 1977, nel cinema teatro parrocchiale Pio X, dove l’autore racconta i dissapori tra artista e pubblico, facendo cenno anche a quel ‘collage sonoro delle trasmissioni radiofoniche’ poco compreso da tutti i presenti. Ci sono Frank Zappa, i Clash, gli Skiantos, Vinicio Capossela e poi Prince, Nick Cave, Miles Davis, Iggy Pop, i Ramones ma anche Jo Squillo e Cicciolina. Il 2021 invece è davanti allo schermo a quel Sanremo dove la musica è tornata a suonare.

‘Masticando Km di rumore’ è sì un libro a fumetti ma anche un’opera da aprire a caso per trovare ritratti e curiosità. Può diventare una guida all’ascolto, per aprirsi a nuovi mondi o ritrovare una band o un musicista da un momento sconosciuto.