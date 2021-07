Ultimo: “Sto lavorando al nuovo disco, ho scavato dentro di me”

“Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale. Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli“. Queste le prime parole di Ultimo che annunciano l’arrivo del suo nuovo album. Nel frattempo cresce ogni giorni di più l’attesa per il tour del cantautore negli stadi, riprogrammato al 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus (ne abbiamo parlato QUI).

ULTIMO ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM, IL POST SUI SOCIAL

“Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale. Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli…dove tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni. Non sto ragionando troppo sulla forma o sulle strategie di lancio, perché penso che l’importante sia emozionare con le canzoni, il resto è contorno. Penso che una canzone sappia fare il suo mestiere senza dovergli spiegare nulla. ⁣ Sono orgoglioso perché è un disco lavorato dalla mia etichetta @ultimorecords e il mio team è il piu fico di tutti. Siamo indipendenti e forse anche un po’ pazzi, perché crediamo che, anche nel 2021, si possa vincere con l’emozione e null’altro. Noi ci crediamo, io ci credo. Facciamo passare l’estate.⁣ Nic“, ha scritto Ultimo sui social.